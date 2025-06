Santarcangelo. Proseguono i successi dello sport santarcangiolese

Ancora successi per lo sport e gli sportivi santarcangiolesi: nei giorni scorsi il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessora Angela Garattoni hanno accolto in Municipio Danilo Sacchetti e Tiziano Scarpellini della Boxe Santarcangelo e Francesca Paesini con le ragazze della ginnastica artistica.

Rispettivamente presidente e maestro benemerito, Danilo Sacchetti e Tiziano Scarpellini hanno mostrato al sindaco l’attestato della stella di bronzo al merito sportivo, il prestigioso premio riconosciuto all’associazione sportiva Boxe Santarcangelo dal Coni in occasione della cerimonia di consegna delle benemerenze, promossa dal Coni regionale con la presenza del presidente regionale Andrea Dondi, del presidente nazionale Giovanni Malagò e del presidente regionale della Federazione pugilistica italiana, Giuseppe Quartarone.

Anche le ragazze dell’associazione sportiva dilettantistica Santarcangelo Ginnastica Artistica si sono recentemente distinte con numerose vittorie, comprese quattro campionesse nazionali, e piazzamenti di tutto rispetto in diverse categorie dei campionati nazionali ginnastiche Uisp.

Nelle competizioni per le “categorie alte” che si sono tenute tra il 29 maggio e il 3 giugno a La Spezia non sono mancati i riconoscimenti: primo posto per corpo libero e volteggio, terzo nelle parallele, nel corpo libero e nel volteggio a squadre. Ottimi risultati anche ai campionati nazionali di Cesenatico – ginnastica acrobatica dell’11 al 13 aprile e artistica “categorie basse” dall’1 al 5 maggio – che hanno visto le ragazze tra le prime posizioni nel volteggio, nel corpo libero e alla trave.

In particolare, per quanto riguarda la ginnastica acrobatica Ludovica Giarrizzo si è laureata campionessa italiana al trampolino (2^ categoria anno 2009) mentre nella ginnastica artistica hanno vinto il titolo nazionale la stessa Ludovica Giarrizzo nel corpo libero e volteggio, Isabella Ottaviani nel corpo libero (categoria M4 2014 specialità) e nella trave Matilde Maffi, che ha ottenuto anche il terzo posto nel volteggio (categoria Mini4 2010 specialità).

Comune di Santarcangelo