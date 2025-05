Santarcangelo protagonista all’evento “Borgo Divino” della Repubblica di San Marino

A seguito dell’impegno sottoscritto lo scorso aprile con la Segreteria di Stato al Territorio, Ambiente e Agricoltura della Repubblica San Marino per la promozione dei rispettivi territori, una delegazione santarcangiolese ha partecipato nei giorni scorsi all’evento “Borgo Divino”.

Lo stand dedicato alla città, oltre al saluto del sindaco Filippo Sacchetti e del presidente del Consiglio, Tiziano Corbelli, è stato animato grazie alla presenza del produttore indipendente “I piccoli vignaioli” che hanno raccontato il loro lavoro e il territorio santarcangiolese.

Il prossimo passo della collaborazione appena avviata sarà l’arrivo a Santarcangelo della “Titanica”, una gara di ciclismo storico, che percorrerà un circuito dedicato San Marino-Santarcangelo rafforzando ulteriormente la collaborazione tra i due territori.

Sottoscritte lo scorso aprile, le lettere d’intenti tra il Comune di Santarcangelo e la Segreteria di Stato al Territorio, Ambiente e Agricoltura della Repubblica San Marino hanno come finalità proprio la promozione dei rispettivi territori.

Lo scambio delle lettere d’intenti, siglate dal sindaco Filippo Sacchetti e dal Segretario di Stato a Territorio, ambiente e agricoltura Matteo Ciacci, ha dato il via a un lavoro congiunto con l’obiettivo di mettere a sistema e valorizzare le tipicità e le eccellenze enogastronomiche tramite lo scambio di buone pratiche, la condivisione di percorsi comuni e il potenziamento del legame tra i due territori.

Le azioni e i progetti che saranno via via messi a punto in maniera congiunta riguarderanno, in particolare, la tutela ambientale, l’agricoltura e la promozione dei prodotti locali.

Comune di Santarcangelo