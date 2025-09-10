Santarcangelo. Rinvio a giudizio per gli amministratori di Happiness: accuse di bancarotta fraudolenta legate al fallimento da 10 milioni

La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per gli amministratori della società Happiness, con sede a Santarcangelo di Romagna. Contestate cinque ipotesi di reato legate a una presunta bancarotta fraudolenta connessa al fallimento della Piccoli e Grandi Srl, produttrice del brand Happiness. Nel 2020 il tribunale ha dichiarato fallita la società per un buco stimato di circa 10 milioni di euro, al centro dell’indagine tre bilanci sospetti che mostravano perdite impreviste e passivi inferiori per ottenere finanziamenti. L’udienza preliminare è fissata al 17 dicembre davanti al Gip Vinicio Cantarini.