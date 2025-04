Santarcangelo. Scomparsa alpinisti: Proclamazione lutto cittadino per la giornata del 2 gennaio 2025

Giovedì 2 gennaio 2025 è proclamato lutto cittadino per la tragica scomparsa di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, deceduti sul Gran Sasso.

Poiché l’evento ha suscitato profonda commozione in tutta la cittadinanza e le esequie saranno celebrate giovedì 2 gennaio alle ore 10 e alle ore 15, viene proclamato lutto cittadino per esprimere il cordoglio di tutta la comunità e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari per la prematura e tragica perdita.

Le bandiere esposte nel Palazzo comunale resteranno esposte a mezz’asta per tutta la giornata di giovedì in segno di lutto.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto in concomitanza dello svolgimento delle cerimonie

funebri.

L’ordinanza integrale