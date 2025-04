Santarcangelo. Scuola Saffi, rientrati in classe gli alunni delle terze. Conclusi i lavori sulla palazzina B, in estate i lavori all’area esterna

Ragazze e ragazzi delle quattro classi terze della scuola media Saffi sono rientrati in aula oggi (mercoledì 23 aprile) accolti per un saluto di benvenuto, oltre che dalla dirigente scolastica Giovanni Frisoni, dal sindaco Filippo Sacchetti insieme alla vice sindaca Mussoni e agli assessori Borghesi, Garattoni e Giambi.

I lavori alla palazzina B della scuola Saffi, infatti, si sono conclusi nella prima metà di aprile, seguiti dalle procedure per il collaudo delle opere, terminate prima di Pasqua in modo da consentire il trasloco dei materiali utili alla didattica nei giorni delle vacanze pasquali.

In accordo con la Dirigente scolastica, sono rientrati nella sede originaria gli alunni precedentemente collocati presso la scuola primaria Ricci di San Vito, per ovviare al disagio dello spostamento e del trasporto aggiuntivo. Le sei classi di prima e seconda, invece, concluderanno l’anno scolastico presso la scuola primaria Pascucci per poi rientrare in sede nel mese di settembre.

Le opere di ristrutturazione edilizia e adeguamento sismico, che hanno interessato la palazzina B dopo essere stati completati in precedenza sull’edificio A, hanno richiesto nel complesso quasi 2,5 milioni di euro, finanziati in parte da contributi del Miur confluiti successivamente nel Pnrr. I lavori hanno comportato la realizzazione di nuove fondazioni nonché di una struttura esterna in acciaio e calcestruzzo, composta da un’intelaiatura di travi e controventi metallici e da pareti in cemento armato, completata da tre strutture reticolari piane collocate ai vari livelli dei sottotetti per collegare l’edificio alle strutture esterne in acciaio.

Gli interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico che si aggiungono a quelli realizzati negli anni precedenti sulla sede scolastica per il miglioramento energetico e la sicurezza sismica: nel 2019 la sostituzione dei corpi illuminanti con led ad alte prestazioni e bassi consumi energetici, oltre a tutti gli infissi delle due palazzine, nel 2018 il miglioramento sismico della palestra e l’efficientamento energetico dei plessi A e B con la realizzazione del cappotto termico e la coibentazione di solai e sottotetti.

A completamento di queste opere, nel periodo estivo sarà riqualificata l’area esterna della scuola, con lavori di rinnovamento in particolare del campo da basket di fronte alla palazzina B (lato monte). Nel complesso, con un investimento di oltre 3 milioni di euro negli ultimi sette anni, il plesso scolastico risulta completamente rigenerato, più confortevole per alunni, insegnanti e personale ausiliario, sicuro dal punto di vista sismico ed efficiente sismicamente.

Comune di Santarcangelo