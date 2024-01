Santarcangelo. Sicurezza stradale: a breve l’installazione di nuovi VeloCity, telecamere e dissuasori

Otto Box VeloCity, un dissuasore di velocità grafico, un dosso e una nuova telecamera del circuito di videosorveglianza: queste le recenti misure di sicurezza stradale messe a punto dall’Amministrazione comunale.

I nuovi dispositivi VeloCity, che includono quattro box su palo regolabili in altezza e quattro box a terra, sono stati installati per rilevare la velocità dei veicoli e sono compatibili con il dispositivo Trucam già in possesso della Polizia locale Valmarecchia. Le strade interessate dalla loro installazione sono state selezionate in base alle criticità segnalate sia dalla comunità che dai residenti. Due di essi sono posizionati in via Celletta dell’Olio, mentre gli altri sono distribuiti nelle vie Cupa, Emilia Vecchia, Savina, Tomba, SP14-Santarcangelese e SP13-dell’Uso. I nuovi dispositivi saranno collocati a partire dalle prossime settimane e hanno un costo totale di circa 5.000 euro.

Inoltre, l’Amministrazione comunale ha affidato alla società in house Anthea un contratto del valore di 6.000 euro per l’installazione di un dosso prefabbricato in via Gessi e un dissuasore di velocità grafico, che include un software per la memorizzazione dei dati giornalieri sui veicoli in transito, in via Ugo Bassi.

Infine, nel quartiere di Sant’Ermete, è stata installata una nuova telecamera per potenziare il circuito di videosorveglianza della città. La telecamera sarà posizionata in una posizione centrale nella curva di via Casale Sant’Ermete, all’incrocio con via Martella.

Secondo la vice sindaca con delega ai Lavori pubblici Pamela Fussi e l’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti, questi interventi sono una risposta alle necessità dei residenti e sottolineano l’importanza della sicurezza stradale. I nuovi dispositivi di controllo e dissuasione sono di ultima generazione e offrono un controllo avanzato del territorio rispetto a quelli già installati.