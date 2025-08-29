Santarcangelo, successo per la Festa dell’Unità: in arrivo Michele de Pascale e Irene Priolo nel weekend conclusivo

Grande partecipazione, comunicano gli organizzatori, per la Festa dell’Unità di Santarcangelo, che nel primo fine settimana ha registrato un’ampia affluenza di pubblico e un clima di entusiasmo e confronto politico.

La segretaria del Partito Democratico locale, Paola Donini, ha espresso soddisfazione per l’andamento della manifestazione: “Tantissime persone stanno animando le serate, segno della voglia di ritrovarsi, discutere e costruire insieme il futuro con gli ospiti e i rappresentanti politici che ogni anno vengono a trovarci nella nostra terra”.

Il programma del weekend conclusivo sarà particolarmente ricco di appuntamenti. Sabato 30 agosto è atteso il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, che parteciperà a un incontro dedicato al tema dei beni confiscati e delle infiltrazioni mafiose in Romagna. Con lui interverranno la consigliera regionale Alice Parma, Maria Ferraris di Libera Rimini, il consigliere comunale Patrick Wild e l’assessora alla legalità di Cattolica Claudia Gabellini.

La chiusura della festa è prevista per domenica 31 agosto, con un confronto sul cambiamento climatico e le strategie per affrontarlo. L’appuntamento vedrà protagonista l’assessora regionale all’ambiente Irene Priolo.

La Festa dell’Unità di Santarcangelo si conferma dunque non solo un momento di socialità e buona cucina, ma anche un’occasione di dibattito politico e culturale su temi cruciali per il territorio e la comunità.