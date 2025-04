Santarcangelo, torna “Onda Gentile” in piazza Ganganelli: una mattinata tra laboratori, simboli e piccoli gesti che cambiano il mondo

Un sabato mattina all’insegna della gentilezza. È questo il cuore di “Onda Gentile”, l’iniziativa organizzata dall’associazione santarcangiolese Fermenta, in programma sabato 26 aprile in piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna. Dalle 9 alle 12 e poi di nuovo nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, il centro cittadino si trasformerà in un presidio simbolico di empatia, accoglienza e rispetto.

Dopo il successo dell’incontro “Il potere delle parole”, con il sociologo Giovanni Boccia Artieri, tenutosi l’11 aprile alla Biblioteca Baldini, Fermenta propone un nuovo appuntamento per dare forma concreta al suo progetto culturale: diffondere un’onda positiva fatta di piccoli gesti gentili, capaci di disinnescare i comportamenti aggressivi e le relazioni dominate da indifferenza o ostilità.

«Crediamo che ogni azione individuale possa propagare uno stile di vita gentile e inclusivo, proprio come fa un’onda», spiegano dall’associazione. E da questa visione nasce l’iniziativa di sabato: una serie di laboratori e attività aperti a tutti, pensati per stimolare una riflessione condivisa sul valore della gentilezza nella vita quotidiana.

Durante la giornata sarà possibile:

Pescare azioni gentili e impegnarsi a realizzarle;

Lasciare un pensiero , una promessa, un disegno o un breve racconto su cosa significhi per ciascuno la gentilezza;

Decorare sassi con parole e immagini gentili, da portare poi in giro per la città come piccoli semi di bellezza.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Santarcangelo di Romagna e vuole proporre un’alternativa concreta alle dinamiche sociali sempre più orientate alla prevaricazione. Fermenta immagina una città dove le relazioni siano improntate al rispetto reciproco, alla comunicazione non ostile e alla costruzione di legami autentici, anche tra persone che non si conoscono.

Nata nel 2019, l’associazione Fermenta è composta da cittadini uniti dal desiderio di contribuire attivamente alla crescita di una comunità più consapevole, inclusiva e collaborativa. Con “Onda Gentile”, questo impegno prende forma nel cuore della città, con un messaggio forte e chiaro: la gentilezza è un atto rivoluzionario. E può partire da ognuno di noi.