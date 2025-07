Santarcangelo. Uffici comunali, nel mese di agosto in vigore gli orari estivi

Nel mese di agosto sono previste modifiche agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli uffici comunali di Santarcangelo.

In particolare, il Servizio Affari Generali (Uffici Segreteria, Protocollo, Notifiche, Archivio, Gare e Contratti, Legale e Assicurazioni) sarà chiuso tutti i sabati di agosto, mantenendo invece inalterati gli orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e martedì anche dalle 14 alle 17.

Sempre nella giornata di sabato, lo Sportello al cittadino effettuerà aperture limitate su prenotazione o per il rilascio urgente della carta di identità: in entrambi i casi, è possibile telefonare al numero 0541/356.356. Il servizio di Stato civile garantirà in ogni caso la reperibilità per decessi e nascite, con orario dalle 8 alle 12, che potrà essere attivata telefonando al comando di Polizia locale (0541/624.361).

Anche al Centro per le Famiglie di piazzale Esperanto sono in vigore gli orari estivi che prevedono l’apertura al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 (lunedì anche dalle 15 alle 18). Gli uffici saranno inoltre chiusi per ferie dal 4 al 17 agosto.

In occasione del Ferragosto, infine, tutti gli uffici comunali e la biblioteca Baldini resteranno chiusi sabato 16 agosto mentre il Museo Storico Archeologico effettuerà le consuete aperture del sabato, domenica e dei giorni festivi dalle 16 alle 20.

