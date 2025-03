Santarcangelo, un viaggio cinematografico tra poesia e territorio in 48 ore

Una sfida creativa che unisce la poesia alla cinematografia e celebra la bellezza del territorio. Questo è l’obiettivo della seconda edizione dell’iniziativa “Santarcangelo in 48 ore”, in programma il 29 e 30 marzo. Un evento che mette alla prova giovani talenti nel campo del cinema, sfidandoli a creare cortometraggi ispirati alle parole dei grandi poeti che hanno raccontato questa terra: da Nino Pedretti a Tonino Guerra, passando per Raffaello Baldini, Annalisa Teodorani e molti altri.

Un incontro tra cinema e poesia

L’evento, organizzato da La Valigia dell’Attore di Samuele Sbrighi, in collaborazione con il Comune di Santarcangelo e la Fondazione Culture Santarcangelo (FoCuS), si pone come obiettivo la valorizzazione del territorio attraverso l’arte della cinematografia. In 48 ore, sei squadre composte da studenti della scuola di cinema dovranno scrivere, produrre e postprodurre sei cortometraggi che rendano omaggio a Santarcangelo, ispirandosi alle poesie dei suoi autori più emblematici. Ogni squadra, dopo aver sorteggiato un autore, dovrà scegliere un suo racconto o componimento per tradurlo in immagini e suoni.

Il supporto di esperti locali

A guidare i giovani cineasti in questo intenso processo creativo ci saranno sei professionisti del settore, esperti videomaker e registi locali: Michele Abbondanza, Samuele Apperti, Claudio Zamagni, Alessio Petrillo, Andrea Bernardini e, naturalmente, Samuele Sbrighi. Questi mentor affiancheranno i ragazzi nelle diverse fasi del progetto, condividendo con loro la propria esperienza e contribuendo alla realizzazione di cortometraggi che non solo raccontano storie, ma pongono anche in luce il patrimonio culturale di Santarcangelo.

Un’opportunità per il cinema e il territorio

Samuele Sbrighi, fondatore de La Valigia dell’Attore, sottolinea l’importanza di un approccio formativo che faccia crescere i ragazzi in maniera completa, non solo come attori o registi, ma come autori e creatori nel mondo del cinema. “In un panorama cinematografico italiano che fatica a dare spazio ai nuovi talenti, è fondamentale che i giovani possano fare rete e crearsi nuove opportunità”, ha dichiarato Sbrighi. Un pensiero condiviso anche dal sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, che crede fortemente nel potenziale delle nuove generazioni e nel cinema come strumento di promozione e valorizzazione del territorio.

Una serata di premiazione al Supercinema

Il risultato finale di questo intenso lavoro verrà presentato al pubblico durante una speciale serata di premiazione che si terrà il 17 aprile presso il Supercinema di Santarcangelo. Durante la “Notte degli Oscar clementini”, saranno premiati il miglior cortometraggio, la miglior sceneggiatura e la miglior interpretazione, alla presenza del sindaco Filippo Sacchetti e del direttore di C’entro Roberto Naccari.

Un’occasione unica per scoprire, attraverso il cinema, la magia di Santarcangelo e la forza delle parole che l’hanno raccontata nel tempo.

Dettagli dell’evento:

Date : Sabato 29 e domenica 30 marzo

Luogo : Santarcangelo di Romagna

Premiazione: 17 aprile al Supercinema di Santarcangelo

Un’iniziativa che promette di essere un punto di riferimento per tutti coloro che amano il cinema e la poesia, e per chi vuole scoprire Santarcangelo sotto una nuova luce.