Santarcangelo. Via Emilia ovest, al via i lavori previsti dall’accordo pubblico-privato con la società Italpack

Sono partiti da qualche giorno i lavori previsti nel piano urbanistico attuativo della società Italpack, che oltre all’ampiamento dell’azienda porterà nelle proprietà pubbliche 780 metri quadrati di pista ciclopedonale tra le vie Costa ed Emilia, oltre 4mila mq di verde pubblico e 1.500 mq di parcheggi, dando di fatto avvio al processo di riqualificazione dell’ingresso ovest alla città.

Primo tra i 25 accordi pubblico-privato del Poc1 ad essere siglato nel 2018, l’intervento di Italpack prevede infatti un contributo di sostenibilità che avvia di fatto la previsione urbanistica complessiva finalizzata alla rigenerazione del tratto della SS9 proveniente da Savignano.

Nel complesso, il Pua consentirà alla ditta di ampliare la propria produzione, creando anche maggiore occupazione, portando in dotazione alla comunità di Santarcangelo una porzione di quel percorso ciclopedonale che collegherà la via Emilia ovest al centro.

Ammonta a circa 230metri lineari (780 mq) il tratto che l’impresa realizzerà per collegare la futura pista ciclabile della via Emilia – a carico delle ditte ex Adriauto e Simpatia – con via Andrea Costa, dove sarà possibile immettersi nella rete della mobilità sostenibile e dirigersi a San Bartolo o verso il centro. A questo si aggiungerà un parcheggio fronte via Emilia con 45 posti auto – per una superficie totale di oltre 1.500 metri quadri – un corridoio di verde pubblico di oltre 4mila metri quadrati. Come contributo di sostenibilità, Italpack finanzierà anche uno stralcio della realizzazione della rotonda lungo la via Emilia, all’altezza del cimitero centrale, per la quale il Comune ha recentemente firmato una convenzione con Anas e a breve concluderà la fase di progettazione.

Proprio ieri (giovedì 6 febbraio) il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessora alla Pianificazione urbanistica Angela Garattoni hanno effettuato un sopralluogo al cantiere recentemente avviato, insieme ai rappresentanti della proprietà, agli architetti che hanno progettato lo sviluppo dell’area e all’impresa che realizzerà le opere.

“Con il piano attuativo di Italpack diamo avvio a un processo molto atteso dalla città – dichiara il sindaco Filippo Sacchetti – che da un lato consente di rispondere alle esigenze delle imprese e rafforzare il tessuto produttivo del territorio, e dall’altro rappresenta la posa della prima pietra nel processo di riqualificazione della via Emilia ovest”.

“Una riqualificazione – conclude il sindaco – che nasce con l’obiettivo di ampliare il patrimonio verde della città e la rete della mobilità sostenibile, incentivare il rispetto dell’ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici nel solco dei principi della Città dei 15 minuti”.

Comune di Santarcangelo