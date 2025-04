Sarsina, tensioni al bar: una donna cade durante una lite e si frattura il coccige

Una domenica apparentemente tranquilla si è trasformata in un incubo per una 55enne della zona di Sorbano, finita al pronto soccorso con una frattura al coccige dopo essere caduta durante una lite all’interno di un bar nel comune di Sarsina.

Secondo quanto ricostruito da chi era presente, l’episodio si sarebbe verificato nel tardo pomeriggio del 13 aprile. All’origine del diverbio, ancora tutto da chiarire, ci sarebbe stata una discussione dai toni accesi tra la donna e almeno un’altra persona all’interno di un locale pubblico. La situazione è rapidamente degenerata, fino a trasformarsi in uno scontro fisico.

Durante la concitazione, la 55enne è caduta rovinosamente a terra, battendo violentemente la zona lombare. In un primo momento ha sottovalutato il dolore, ma in serata, vista l’intensità crescente del malessere, ha deciso di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena. Qui, dopo gli accertamenti diagnostici, è emersa la frattura del coccige, una lesione estremamente dolorosa che richiederà almeno venti giorni di riposo e cure, salvo complicazioni.

Nota per il suo impegno nel volontariato ambientale e per l’attività in ambito naturalistico, la donna al momento non ha sporto denuncia, ma potrebbe farlo nei prossimi giorni. Un eventuale esposto darebbe avvio alle indagini ufficiali da parte delle autorità per chiarire dinamiche e responsabilità dell’accaduto.

L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, che conosce la donna per il suo spirito collaborativo e la sua presenza attiva in diversi progetti sociali. La vicenda, se confermata nei suoi contorni, solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti nei luoghi pubblici e sulla sicurezza all’interno degli esercizi di ritrovo.