Sassocorvaro, gufo intrappolato in una canna fumaria: salvato e liberato dai Vigili del Fuoco

Una situazione insolita ha animato la mattina dello scorso 14 agosto, a Sassocorvaro, quando un gufo è rimasto intrappolato all’interno della canna fumaria di un’abitazione.

Allertati dai residenti, i Vigili del Fuoco della squadra di Macerata Feltria sono intervenuti prontamente. Dopo aver verificato le condizioni dell’animale, hanno contattato il Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Pesaro per seguire le corrette procedure di recupero.

Accertato che il rapace era in buona salute, i soccorritori hanno completato l’operazione senza difficoltà, restituendo il gufo al suo ambiente naturale. Un intervento rapido e senza conseguenze che ha riportato la libertà a questo animale selvatico, suscitando curiosità e sollievo tra i residenti della zona.