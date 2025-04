Savignano. 19 aprile, al via Vita Balera, Festival di paese, seconda edizione

19 APRILE, 3 – 17 – 31 MAGGIO

TORNA PER LA SUA SECONDA EDIZIONE VITA BALERA,

IL FESTIVAL DI PAESE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

IL PONTE ROMANO NUOVAMENTE AL CENTRO DI QUATTRO GIORNI DI FESTA

LABORATORI, DJ SET, CENE E MERCATINI

Savignano sul Rubicone (Fc), 16 aprile 2025 – Torna la primavera e ritorna un appuntamento che ha conquistato la città di Savignano sul Rubicone: la seconda edizione di Vita Balera, il Festival di paese per ritrovare e ricreare assieme ancora una volta il clima da grande balera romagnola all’aria aperta e condividerla con tutti.

Vita Balera, Festival di paese, è organizzata da Echo Ets, con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone che l’organizzazione ringrazia per aver creduto nuovamente nell’iniziativa. In calendario i sabati 19 aprile e 3, 17 e 31 maggio, gli eventi si svolgeranno dalle 16,30 all’1,30.

Confermato il format dell’edizione passata, svoltasi tra aprile e maggio 2024, con il Ponte Romano, il fiume Rubicone e via Mura al centro di una grande festa. Si parte dal pomeriggio, dedicato a laboratori e attività culturali e all’aria aperta per adulti e bambini, gratuiti e aperti a tutti; l’orario dell’aperitivo sarà nuovamente protagonista, unendo musica ai mercatini di artisti e artigiani che popoleranno via Mura, per poi continuare con l’ormai tradizionale cena sul Ponte Romano e le serate sotto il ponte, sul lungo fiume, dedicate alla musica e staff di DJ per animare le serate savignanesi.

Quest’anno la tavolata sul Ponte Romano sarà gestita da “L’Osteria della Balera”, una realtà appositamente creata dallo staff di Vita Balera per valorizzare al meglio i prodotti e le offerte delle realtà locali. Quattro cene, accompagnate dai vini di cantine locali, dai prodotti da forno di Demetra, forno di paese di Longiano, con antipasti curati da Emporio Bislacco. La tavolata sul Ponte Romano sarà illuminata dalle abat jour led di Antea Luce e decorata dalle composizioni floreali di Casa Blumen.

Il 3 maggio, la seconda cena sul Ponte, sarà un appuntamento speciale: la cena sarà organizzata e gestita da le Cucine Popolari di Cesena ODV e dall’Associazione Amici di Don Baronio di Savignano sul Rubicone, insieme allo staff di Vita Balera, e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza ai progetti delle due associazioni.

A inizio serata si animeranno inoltre i dj set che accompagneranno l’evento fino a notte sulla riva del fiume Rubicone. Ogni volta a suonare sarà un diverso staff di dj della zona: il 19 aprile, prima serata di Vita Balera, vede il ritorno di uno staff di DJ già presenti l’anno passato, Sintonica, per proseguire poi il 3 maggio con Circolo Truluv, collettivo di DJ di Cesena. Il 17 maggio sarà la volta di Second Hand Vinyl in orario aperitivo, con un mix unico di vinili, e poi lo staff de La Condensa sarà il protagonista della serata per balli e ritmo sul dancefloor, e il 31 maggio la serata finale della seconda edizione di Vita Balera sarà animata e mossa da Giungla Sound, giovanissimo staff di DJ di Cesena.

Ricchissima ancora una volta la proposta dei pomeriggi, riconfermati laboratori e workshop gratuiti per tutte le età per valorizzare le attività all’aria aperta. Laboratorio di ceramica, trekking con Caveja Trek, candele con cera d’api, uncinetto, disegni per etichette delle birre con Filippo Ghetti, immagini e fotografia con Approdi, ricerca delle erbe spontanee, storia dei vinili con Second Hand Vinyl, cianotipia ecoprinting e meditazione in spazi aperti. Sono laboratori di incontro e conoscenze di arti, mestieri o hobby alternativi, per diffondere un’idea di vita in spazi aperti e di condivisione.

Le attività sono a ingresso libero e gratuito.

Tra i mercatini di artigianato, artisti e vinili, sarà possibile anche trovare il banchetto di gadget di Vita Balera, che quest’anno si arricchisce, oltre alle illustrazioni di Filippo Ghetti, con le tazzine in ceramica e i posaceneri in ceramica dipinti a mano da Valentina Tramonti.

La prima serata di Vita Balera si svolgerà sabato 19 aprile, è già possibile prenotare posti con un menù fisso al numero dell’Emporio Bislacco 333 8124013 o iscriversi online al form al sito www.linktr.ee/lavitabalera.

Oltre a Lorenzo Gobbi, presidente di Echo ETS, fanno parte dell’organizzazione di Vita Balera Cesare Barbieri, Elda Anelli e Filippo Ghetti.

In foto Lorenzo Gobbi al centro con il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara, in via Mura che ospiterà Vita Balera 2025.