SAVIGNANO: CRESCE LA POPOLAZIONE RESIDENTE

CALA LA POPOLAZIONE STRANIERA

I DATI DEL 2023

Savignano sul Rubicone, 20 gennaio 2024 (FC) – Popolazione straniera in calo e popolazione generale in crescita perché tanti scelgono Savignano per vivere, provenendo da altri comuni limitrofi. Aumentano i nuclei familiari. Sono alcune delle informazioni che scaturiscono dai dati Istat relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2023.

Al 31.12.2023 la popolazione residente a Savignano sul Rubicone contava 17.962 abitanti, suddivisi in 8.863 maschi e 9.099 femmine, di cui 2.893 stranieri pari al 16,1% sul totale (1.452 maschi e 1.441 femmine). Al 31.12.2022 la popolazione residente a Savignano sul Rubicone contava 17.850 abitanti, suddivisi in 8.837 maschi e 9.013 femmine, di cui 2.997 stranieri (pari al 16,7% del totale).

Si sono registrate 112 nascite, 56 maschi e 56 femmine, e 166 morti (87 maschi e 79 femmine) con un salto naturale di -54. Presso l’ufficio Anagrafe del Comune si sono iscritti da altri Comuni 733 persone (di cui 347 maschi, 386 femmine) e si sono cancellati per trasferimento o altro 560 persone (di cui 282 maschi, 278 femmine). I nuclei familiari al 31.12.2023 sono 6.713 (940 le famiglie straniere). Le nazionalità maggiormente rappresentate da cittadini stranieri sono: Albania 861 persone, Romania 216 persone, Ucraina 164 persone, Marocco 522 persone, Senegal 214 persone, Cina 377 persone, Niger 60 persone, Bosnia Erzegovina 56 persone.

La riduzione della popolazione straniera (i dati 2023 attestano una percentuale del 16,1%, la più bassa degli ultimi cinque anni. Nel 2019, ultimo anno pre-Covid, era del 16,7%) va di pari passo con la crescita della popolazione generale, attestata dal saldo migratorio positivo di 173 unità mentre sono 569 gli iscritti all’anagrafe comunale per trasferimento da altri Comuni.

“Un segnale che la nostra città è appetibile per le famiglie e per chi ha bisogno di servizi nei vari settori – affermano il Sindaco Filippo Giovannini e il Vicesindaco Nicola Dellapasqua -. Nascono nuove famiglie, e lo attesta l’aumento dei nuclei familiari che sono 6.713 contro i 6.566 del 2022 e i 6.300 nel 2019. Rileviamo infine un dato di tipo sociologico. La popolazione femminile si sta consolidando rispetto a quella maschile, un dato di parità di genere che anche tra la popolazione straniera si sta avvicinando (1.452 maschi contro 1.441 femmine)”.