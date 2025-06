Savignano sul Rubicone. 27 giugno, Oltre il clic: RickDuFer, Elvis Mazzoni, Maria Pia Izzo, Eva Balzarotti, Sara Magnoli. Per riflettere sulla consapevolezza digitale

AL FRESCO DELLA DOLCE ESTATE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

OGNI GIORNO UN’EMOZIONE DA VIVERE

SECONDA GIORNATA DI STUDIO “SERGIO GRIDELLI”

OLTRE IL CLIC

CONSAPEVOLEZZA E SICUREZZA NELLA CITTADINANZA DIGITALE

VENERDÌ 27 GIUGNO

Elvis Mazzoni, Maria Pia Izzo, Eva Balzarotti, Sara Magnoli, RickDuFer

Savignano sul Rubicone (Fc), 25 giugno 2025 – È tutto pronto per seconda giornata gridelliana che venerdì 27 giugno porrà sotto i fari un tema nelle corde del compianto sindaco di Savignano sul Rubicone Sergio Gridelli: di quali strumenti culturali dobbiamo dotarci per affrontare rischi e opportunità della rete? Come scongiurare disinformazione e superficialità, volgendo quegli strumenti a favore della partecipazione, della creatività e del dialogo?

Ad aiutarci nel dipanare la matassa ci saranno alcuni esperti in compagnia dei quali Savignano sul Rubicone ospiterà l’evento promosso dall’associazione “Sergio Gridelli” dal titolo “Oltre il clic: consapevolezza e sicurezza nella cittadinanza digitale“.

I lavori inizieranno dalle 18 in piazza del Torricino con i saluti di Cesare Gridelli, presidente dell’associazione “Sergio Gridelli” e del sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua.

A seguire l’approfondimento sul tema “Crescere nella rete: storie, emozioni e consapevolezza digitale” con Sara Magnoli, giornalista professionista e autrice del libro “Dark Web” e Elvis Mazzoni, psicologo, professore associato Università di Bologna.

Sul tema “Dentro la rete: indagare i pericoli del digitale ” interverranno Maria Pia Izzo, esperta di servizi informatici e di informatica forense e Eva Balzarotti, avvocato, esperta di informatica forense.

Dopo una pausa aperitivo alle 20,30 la serata proseguirà dalle 21,15 con una conferenza del filosofo e performer teatrale RickDuFer incentrata sul tema dei nuovi linguaggi digitali dal titolo “Il filosofo e la macchina: saggezza umana vs saggezza artificiale”.

In un mondo dove la dimensione del digitale sta cambiando velocemente le carte in tavola, tra Meraverso e Intelligenza Artificiale, dove si nasconde oggi la saggezza? Lo youtuber condurrà il pubblico in un viaggio tra la filosofia e le nuove tecnologie, con uno sguardo all’etica e all’educazione, per capire cosa voglia dire conoscere ed esplorare di fronte a ChatGPT. L’evento si svolge in partnership con Sillaba Teatro Parola.

In caso di maltempo l’evento avrà luogo presso la Sala Allende, in Corso Vendemini 18. Ingresso libero.

In allegato, foto:

– RickDuFer

Comune di Savignano sul Rubicone