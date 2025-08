Savignano sul Rubicone, 500 mila euro dalla Regione per la nuova piscina all’aperto

Arriva un importante finanziamento regionale per lo sport e il benessere a Savignano sul Rubicone: la Regione Emilia-Romagna ha stanziato 500 mila euro per la realizzazione di una nuova piscina all’aperto, nell’ambito di un più ampio progetto di rigenerazione dell’area esterna del centro sportivo Seven Sporting Club.

Il contributo fa parte dei 20 milioni di euro assegnati dalla Regione il 10 giugno scorso a 49 progetti in tutta l’Emilia-Romagna per la riqualificazione e l’ampliamento di impianti sportivi. In provincia di Forlì-Cesena, insieme a Savignano, sono stati finanziati anche progetti a Bertinoro, Gambettola e Cesena.

Nel corso di un sopralluogo avvenuto ieri, giovedì 31 luglio, l’assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni e la consigliera regionale Francesca Lucchi hanno sottolineato il valore di queste iniziative. “Questo intervento dimostra come la Regione Emilia-Romagna continui a investire concretamente nei territori, sostenendo progetti che mettono al centro il benessere delle persone e la qualità dello spazio pubblico – ha dichiarato Lucchi –. A Savignano non si realizza soltanto una piscina, ma si costruisce un luogo accessibile che rappresenta la nostra idea di sport: diffuso, di prossimità, capace di generare comunità”.

Il progetto prevede la realizzazione di una piscina per adulti da 250 metri quadrati, con spogliatoi dedicati, lettini e ombrelloni protetti da ombreggiature naturali, una vasca per bambini da 46 metri quadrati e un grande parco verde attrezzato. Verranno inoltre riqualificati il piazzale Fausto Coppi, il parcheggio e creati nuovi posti auto lungo la SP11, per un totale di 69 posti ridistribuiti.

L’intervento si inserisce nel contesto del Distretto dello Sport di Savignano sul Rubicone, situato tra il Seven Sporting Club e lo stadio comunale, in via della Resistenza, e si propone come punto di riferimento per le attività estive della cittadinanza: attività ricreative, riabilitative, centri estivi e alternative per chi non può o non vuole raggiungere il mare.

L’appalto delle opere è previsto entro la fine del 2025. Il sindaco Nicola Dellapasqua ha espresso grande soddisfazione: “Questo finanziamento regionale rappresenta un’ottima notizia per Savignano. Ringrazio sentitamente la Regione. Oltre al valore economico del contributo, l’esito del bando conferma una valutazione positiva sulla qualità del progetto e sulla sua importanza strategica per tutto il territorio”.