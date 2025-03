Savignano sul Rubicone, al quartiere Rio Salto 160 scatoloni solidali: successo per la prima giornata di raccolta dei Quartieri Solidali 2025

La prima giornata di raccolta dei Quartieri solidali 2025 ha registrato un successo inatteso, con ben 160 scatoloni raccolti. L’iniziativa, organizzata dalla Consulta del Quartiere Rio Salto Castelvecchio, si è svolta sabato 22 marzo davanti al supermercato di piazzale Bertozzi, dove i volontari hanno raccolto una vasta gamma di beni: biscotti, merendine, cracker, tonno, latte, legumi, olio, pasta, pannolini da neonato e prodotti per l’igiene. I residenti del quartiere e chiunque volesse contribuire hanno acquistato generosamente questi articoli, destinati a chi si trova in difficoltà.

Un Grande Risultato di Solidarietà

“La risposta del quartiere è stata straordinaria”, ha dichiarato la presidente della Consulta di quartiere, Assunta Ciaravolo. “Siamo felici di condividere questa gioia con tutti e ringraziare le persone che hanno donato. Un ringraziamento speciale va ai volontari che mi hanno affiancato. Nonostante le difficoltà, l’attenzione verso chi è meno fortunato rimane sempre il sentimento dominante nella nostra comunità.”

La Caritas e il Quartiere Rio Salto-Castelvecchio

Elena Battistini, presidente della Caritas del Rubicone, ha sottolineato che non aveva dubbi sul buon esito della raccolta, poiché il quartiere Rio Salto-Castelvecchio è sempre stato sensibile e pronto a sostenere la Caritas e le persone in difficoltà. “Grazie per il vostro cuore e impegno,” ha aggiunto Battistini.

Il Sostegno della Comunità e il Ruolo dei Volontari

Il sindaco Nicola Dellapasqua ha ringraziato i volontari per il loro impegno. “Il bene non si attiva in automatico,” ha affermato. “Voglio dare merito all’impegno dei volontari e al tempo che hanno dedicato affinché questa iniziativa avesse un buon risultato. Grazie, avanti così!”

Prossimo Appuntamento a Fiumicino

Il calendario dei Quartieri solidali prosegue con il prossimo appuntamento sabato 24 maggio, al quartiere Fiumicino, presso l’ingresso dell’Iper Rubicone (per informazioni: Cesare, 339 4935894). A seguire, le altre date:

Sabato 28 giugno: Quartieri Bastia e Valle Ferrovia, parco Bastia, zona Eurospin (Enzo, 347 2668454; Catherine, 333 6669975)

Sabato 6 settembre: Quartiere Cesare, piazza Falcone (Patrizia, 347 5837074)

Sabato 20 settembre: Quartiere Capanni, ingresso Iper Rubicone (Luca, 320 0648423)

Sabato 25 ottobre: Quartiere San Giovanni, supermercato Md (Giorgia, 335 6286338)

Sabato 15 novembre: Quartiere Centro Storico, zona Conad Tuday (Fabio, 393 9236116)

La raccolta continua a essere un segno tangibile della solidarietà e dell’impegno della comunità di Savignano sul Rubicone.