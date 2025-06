Savignano sul Rubicone. Aperture straordinarie dell’ufficio elettorale

Savignano sul Rubicone (Fc), 6 giugno 2025 – Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini sono invitati alle urne per esprimersi su cinque referendum popolari abrogativi.

I seggi sono aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15.

Si invitano i cittadini a verificare per tempo la propria tessera elettorale. L’ufficio elettorale effettuerà aperture straordinarie per l’eventuale rilascio di duplicati in caso di tessera smarrita o esaurita e per il rilascio di eventuali nuove tessere. Lo sportello, attivo in piazza Borghesi 9, al piano terra del palazzo municipale, resterà aperto oggi, venerdì 6 giugno, fino alle 18, domani, sabato 7 giugno dalle 8 alle 18, domenica 8 e lunedì 9 giugno durante gli orari di voto.

I Referendum popolari sui quali dovranno esprimersi i cittadini riguardano i seguenti temi: Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione (scheda verde); Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale (scheda arancione),Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi (scheda grigia),Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione (scheda rosa), Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana (scheda gialla).

