Savignano sul Rubicone, avviata la ristrutturazione della Casa delle Comunità

Sono iniziati da pochi giorni i lavori di ristrutturazione presso la Casa della Comunità di Savignano sul Rubicone, dove sorgerà il nuovo centro Cau del Rubicone. Questo intervento interessa una parte del piano terra, precedentemente utilizzata come ambulatorio di Osservazione Terapia, adiacente al servizio di Radiologia.

Il progetto prevede una completa riorganizzazione degli spazi, con l’obiettivo di creare un ambiente ottimale per la gestione delle esigenze sanitarie urgenti a bassa complessità. Il nuovo centro includerà un’area di accoglienza per i pazienti, un ambulatorio per prestazioni mediche e infermieristiche, una sala per l’osservazione e una sala d’attesa condivisa con Radiologia.

Al momento, le operazioni di ristrutturazione sono già in corso con la rimozione di controsoffitti e l’eliminazione degli impianti obsoleti. I lavori proseguiranno con l’installazione di nuovi impianti elettrici, sistemi di climatizzazione e la posa di pavimentazioni in PVC. Inoltre, verranno realizzati nuovi controsoffitti per rendere gli ambienti più funzionali e confortevoli.

Il centro Cau, un punto di riferimento per la gestione di situazioni sanitarie urgenti ma non gravi, entrerà in funzione entro la fine del 2025, offrendo un servizio tempestivo e qualificato per la popolazione del territorio.