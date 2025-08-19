Savignano sul Rubicone, cane rimane intrappolato nel canale: salvato dai vigili del fuoco

Oggi, martedì 19 agosto, un piccolo cane è stato salvato dopo essere rimasto bloccato nel canale Matrice, tra Savignano sul Rubicone e San Mauro Mare. L’animale non riusciva a uscire dall’acqua e la situazione è stata segnalata da un gruppo di ragazzi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Savignano sul Rubicone, che si sono calati nel canale per recuperare il cane. Una volta messo in salvo, l’animale è stato affidato al personale del canile di Cesena per le cure e l’assistenza necessarie.

L’intervento, rapido e coordinato, ha evitato il peggio e dimostra l’efficacia del pronto intervento dei Vigili del Fuoco anche in situazioni di emergenza legate agli animali.