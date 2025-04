Savignano sul Rubicone, ciclista travolto da un’auto di fronte ai Vigili: alla guida un uomo ubriaco

Un pomeriggio tranquillo si è trasformato in un incubo per un turista in bicicletta, travolto da un’auto proprio sotto gli occhi della Polizia Locale. È successo a Savignano sul Rubicone, lungo via Bastia, dove gli agenti dell’Unione Rubicone e Mare si sono trovati ad assistere in diretta a un incidente causato dall’ennesimo caso di guida in stato di ebbrezza.

L’automobilista, un uomo di 62 anni residente nella zona, ha colpito il ciclista — un cittadino tedesco in vacanza — facendolo rovinare sull’asfalto. Per fortuna, nonostante la violenza dell’impatto, le ferite riportate dal turista sono state lievi e non hanno richiesto interventi medici d’urgenza.

Immediato l’intervento degli agenti, che hanno messo in sicurezza l’area, prestato soccorso al ferito e avviato le verifiche del caso. È stato proprio durante questi controlli che l’odore pungente di alcol proveniente dall’autista ha insospettito i poliziotti, i quali lo hanno sottoposto all’alcoltest.

Il risultato ha confermato i sospetti: il conducente aveva un tasso alcolemico pari a 1,3 grammi per litro, quasi il triplo del limite consentito. Per lui è scattata immediatamente la denuncia, il ritiro della patente e il fermo del veicolo.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla pericolosità della guida in stato di ebbrezza e sull’importanza dei controlli su strada, che in questo caso hanno evitato conseguenze ben più gravi.