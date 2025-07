Savignano sul Rubicone, concerto all’alba con Andrea Missiroli al Chiosco Botanico

Sarà un risveglio speciale quello di domenica 3 agosto, quando la Dolce Estate di Savignano sul Rubicone saluterà il nuovo giorno con le note delicate del pianoforte di Andrea Missiroli. L’appuntamento è fissato per le ore 6 del mattino al Chiosco Botanico in piazza Giovanni XXIII, per un’esperienza musicale all’alba a ingresso libero e gratuito.

Compositore e polistrumentista, Missiroli è attivo sulla scena musicale europea dal 2010. Diplomato in pianoforte al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, suona anche violino, chitarra e fisarmonica. Ha calcato i palchi di prestigiosi festival come Lowlands, Paaspop, Home Festival, Carroponte e Sherwood, ed è stato protagonista in prima serata Rai nella serie Tutto può succedere e nella trasmissione Caterpillar di Radio2 con il gruppo “Espana Circo Este”.

Nel 2024 ha pubblicato il singolo Bosco Ritrovato per l’etichetta Tsck Records, anticipando l’uscita del suo disco Calanchi. Ha inoltre composto la colonna sonora del cortometraggio Interno 18 di Matteo Lolletti, prodotto da Sunset Studio con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Il concerto di domenica mattina si inserisce nel calendario della Dolce Estate, la rassegna estiva promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone, con il supporto di VisitRomagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley. Gli organizzatori ricordano che il programma può subire variazioni, e invitano a consultare le pagine Facebook e Instagram SavignanoViva per eventuali aggiornamenti.