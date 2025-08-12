Savignano sul Rubicone, concerto all’alba con il Trio Devienne per la Dolce Estate il 15 agosto

venerdì 15 agosto, la mattina di Ferragosto a Savignano sul Rubicone prenderà vita con il concerto “Alba di note della Dolce Estate” offerto dal Trio Devienne. L’appuntamento è fissato alle ore 6 in via Danimarca, traversa di via Sogliano a Castelvecchio, con una suggestiva vista sulle colline.

Il Trio Devienne, composto da Fulvio Fiorio e Paola Tarabusi ai flauti e Paolo Rosetti al fagotto, proporrà un repertorio di musiche strumentali settecentesche di autori come Gioachino Rossini, Franz Joseph Haydn e François Devienne. I brani, nati per accompagnare momenti conviviali e occasioni di intrattenimento a corte, accompagneranno un risveglio musicale unico e raffinato.

Al termine del concerto sarà offerta una colazione a tutti i partecipanti. La partecipazione è libera e gratuita.

L’evento rientra nel programma della Dolce Estate, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone con il supporto di VisitRomagna Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.