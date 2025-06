Savignano sul Rubicone. Domani, 18 giugno, torna il Mercatino dei Puffetti: giochi, animazione e spuntini per i più piccoli

Prosegue con entusiasmo la Dolce Estate 2025 a Savignano sul Rubicone, e con essa gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Domani, mercoledì 18 giugno, torna in piazza don Melchiorre Baroni il colorato Mercatino dei Puffetti, a partire dalle ore 20.

L’iniziativa, promossa dalla Consulta del quartiere Rio Salto – Castelvecchio, propone non solo il classico mercatino dedicato ai bambini, ma anche animazione, truccabimbi, un simpatico omaggio per gli iscritti e uno spuntino per tutti i partecipanti.

Dopo il successo del debutto, mercoledì 11 giugno, che ha visto la partecipazione di oltre 30 piccoli espositori, cresce l’attesa per il secondo appuntamento, che si preannuncia ancora più partecipato.

La partecipazione è libera e gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. Per aderire è possibile contattare Assunta, presidente del quartiere Rio Salto – Castelvecchio, al numero 347.1038346.

Il Mercatino dei Puffetti tornerà anche mercoledì 25 giugno, sempre nell’ambito del cartellone estivo cittadino.

Il programma della Dolce Estate è promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone, con il supporto di VisitRomagna – Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley. Eventuali variazioni saranno comunicate sulle pagine social ufficiali SavignanoViva, sia su Facebook che su Instagram.