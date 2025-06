Savignano sul Rubicone, domani al via l’edizione 2025 di “Libri al vento”: dieci anni di storie sotto le stelle

Savignano sul Rubicone celebra un decennio di magia narrativa con il ritorno di Libri al vento, la rassegna estiva dedicata a letture animate, laboratori e incontri con autori e illustratori provenienti da tutta Italia. Organizzato dalla Cooperativa Koiné in collaborazione con la Biblioteca comunale, l’evento si inserisce nel cartellone de La Dolce Estate e si svolgerà nei giovedì sera del 19 e 26 giugno e del 3 e 10 luglio, nella suggestiva cornice della Biblioteca dei ragazzi di Palazzo Vendemini.

Un programma per sognare a occhi aperti

L’edizione 2025 parte giovedì 19 giugno alle ore 21 con L’albero e i sogni in valigia, lettura animata e laboratorio creativo a cura dell’autrice Elisa Vincenzi, basata sull’omonimo albo illustrato pubblicato da Sabir Editore. Una favola sull’immaginazione e la speranza che promette di coinvolgere grandi e piccoli: “In mezzo alla radura, non molto lontano dalla città, si narra che ci sia un albero magico in grado di esaudire i desideri appesi ai suoi rami…”.

I successivi appuntamenti vedranno la partecipazione di ospiti del mondo della letteratura e dell’illustrazione per l’infanzia: Matilde Tacchini, Ilaria Perversi, Silvia Crocicchi e Guendalina Passeri accompagneranno il pubblico in un viaggio tra parole, immagini e creatività.

Cultura all’aria aperta, per tutti

L’ingresso è libero e gratuito. Tutti gli incontri si terranno alle 21 presso Palazzo Vendemini, in Corso Vendemini 67. Per informazioni: 329 1098477 o via mail all’indirizzo bottegadelteatro@coopkoine.it.

L’iniziativa fa parte del calendario La Dolce Estate, promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone con il sostegno di VisitRomagna – Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley. Eventuali variazioni di programma saranno comunicate attraverso le pagine social ufficiali SavignanoViva su Facebook e Instagram.

Con Libri al vento, Savignano si conferma ancora una volta città della cultura, dell’infanzia e delle emozioni condivise.