Savignano sul Rubicone, domani il 9° Expo di Quartiere con la Dolce Estate

Continua la Dolce Estate di Savignano sul Rubicone e questa volta i riflettori si accendono sulla cucina di quartiere. Domani, giovedì 11 settembre alle 20:30, il parco Nenni ospiterà il 9° Expo di Quartiere del Rio Salto Castelvecchio, una serata che profuma di genuinità e competizione amichevole.

Come si legge nel comunicato diffuso oggi, 10 settembre, “la consulta del quartiere Rio Salto Castelvecchio rilancia la sfida in cucina. Si tratta del 9° Expo di Quartiere, una sfida fatta tra pietanze e dolci che alla fine vedrà l’elezione del miglior chef e miglior pasticciere”.

La sfida in cucina

L’iniziativa coinvolgerà cuochi e pasticcieri per passione: “I partecipanti porteranno il piatto da loro preparato a casa, dolce o salato, che verrà assaggiato e valutato da una giuria che poi incoronerà i due vincitori”.

La competizione è aperta a tutti, dai bambini agli adulti, con iscrizione obbligatoria al numero indicato dalla presidente di quartiere Assunta.

In caso di maltempo

Il comunicato precisa che “in caso di maltempo la serata si svolgerà presso il salone parrocchiale della chiesa di Castelvecchio”, garantendo così la piena riuscita dell’evento in ogni condizione climatica.

Una festa per la comunità

La Dolce Estate è un palinsesto ricco e in movimento: “Il programma della Dolce Estate può subire variazioni, gli aggiornamenti saranno disponibili sulle pagine Facebook e Instagram SavignanoViva”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone, con il supporto di VisitRomagna, Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.

Nella foto diffusa con il comunicato, un momento delle premiazioni della scorsa edizione 2024: sorrisi, piatti fumanti e la voglia di stare insieme, ingredienti che anche quest’anno promettono di fare centro.