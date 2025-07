Savignano sul Rubicone, domani torna il “Mercatino dei Puffetti”: i bimbi protagonisti nel cuore della “Dolce Estate”

Nel centro storico di Savignano sul Rubicone va in scena uno degli appuntamenti più amati dell’estate: domani, mercoledì 23 luglio, a partire dalle ore 19.30, piazza Giovanni XXIII si trasformerà in un vivace spazio di creatività e scambio con il ritorno del “Mercatino dei Puffetti”, dedicato interamente ai più piccoli.

L’iniziativa, organizzata dalla Consulta del quartiere Centro nell’ambito del cartellone della Dolce Estate 2025, è a partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria. Per aderire, i genitori possono rivolgersi a Roberto presso la Gelateria Sweet Line (tel. 3103 8346).

L’evento offre ai bambini l’opportunità di cimentarsi in una piccola esperienza di socialità e responsabilità, scambiando giochi, libri o altri oggetti in un clima festoso e familiare. Un secondo appuntamento è già in calendario per mercoledì 30 luglio.

La Dolce Estate è promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone con il supporto di VisitRomagna – Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley. Il programma completo, soggetto a possibili variazioni, è consultabile sulle pagine social ufficiali “SavignanoViva” (Facebook e Instagram).