Savignano sul Rubicone, esercitazione antincendio in Comune: coinvolti dipendenti e cittadini

Questa mattina, venerdì 16 maggio 2025, si è svolta un’esercitazione di evacuazione antincendio presso il Municipio di Savignano sul Rubicone. L’iniziativa ha interessato tutto il personale comunale e quello dell’Unione Rubicone e Mare, che opera negli uffici della sede municipale in piazza Borghesi 9.

L’esercitazione ha coinvolto anche i cittadini presenti agli sportelli e nei locali aperti al pubblico, simulando una situazione di emergenza reale. Al segnale dell’allarme acustico, i dipendenti e gli utenti hanno evacuato in modo ordinato, raggiungendo la zona di sicurezza all’aperto in piazza Borghesi, come previsto dal protocollo di sicurezza.

L’evento è stato organizzato e coordinato dalla responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, l’architetto Carlotta Fellini, e si è svolto senza problemi, confermando l’efficacia delle procedure di sicurezza adottate dall’Amministrazione comunale.