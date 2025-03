Savignano sul Rubicone, Giornate FAI di Primavera 2025: un successo di pubblico e cultura

Le Giornate FAI di Primavera 2025 si sono concluse con grande successo, ma la mostra di fotografie storiche di Savignano sul Rubicone continua a essere visibile nella fototeca Marco Pesaresi. Questa straordinaria esposizione è allestita in corso Vendemini 57, e potrà essere visitata durante gli orari di apertura al pubblico: sabato dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 15 alle 18. La mostra, che racconta la storia di Savignano attraverso immagini del passato, è un’occasione unica per scoprire il fascino della città e della sua evoluzione.

Savignano sul Rubicone è stata una delle città protagoniste delle Giornate FAI di Primavera 2025, evento che ha celebrato il cinquantesimo anniversario della fondazione del Fondo Ambiente Italiano. In questa edizione speciale, il percorso proposto ha avuto come tema principale l’antico castello di Romagna, un luogo ricco di storia che ha suscitato un grande interesse tra i visitatori. Con quasi 300 partecipanti, il pubblico ha avuto la possibilità di esplorare il cuore medievale di Savignano, partendo dal ponte romano e percorrendo un tragitto che ha permesso di riscoprire le tracce del centro abitato medievale, un patrimonio che, grazie alla mostra fotografica, è stato documentato in modo straordinario.

Le immagini storiche esposte nella fototeca “Marco Pesaresi” offrono uno spunto imperdibile per chi desidera comprendere meglio la trasformazione del territorio di Savignano e il passaggio del tempo nelle vite delle persone che hanno vissuto nei luoghi dell’antico castello. Le fotografie, alcune delle quali molto suggestive, raccontano la storia di un passato ricco di eventi e persone, arricchendo la visita e portando alla luce frammenti della vita quotidiana di una comunità che ha lasciato segni indelebili nel tempo.

Se non siete riusciti a partecipare alle Giornate FAI di Primavera, non preoccupatevi: la mostra rimarrà visibile per tutto il periodo delle aperture settimanali della fototeca, offrendo a tutti un’ulteriore opportunità di esplorare e apprezzare la storia di Savignano sul Rubicone in modo unico e coinvolgente.