Savignano sul Rubicone, giovedì 14 agosto “Notti di Romagna” con musica, poesia e balli tradizionali

Giovedì 14 agosto, nell’ambito della rassegna A pesca di cultura… la cultura pesca in piazza, si terrà a Savignano sul Rubicone l’evento Notti di Romagna, un omaggio alla tradizione romagnola con musica, canti, balli e poesie in dialetto.

La serata, che inizierà alle ore 21 in piazza Borghesi, proporrà un programma ricco di momenti culturali e di intrattenimento all’insegna della Romagna di una volta. Poesie e letture saranno affidate a Werther Vincenzi e Lorenzo Scarponi, mentre Lucie Ferrini e Alex Magnani della compagnia Fucina del tempo presenteranno Cumè Cagliostro, un recital semi-serio in italiano, dialetto e francese che affronta il tema delle migrazioni del dopoguerra attraverso racconti coloriti di donne romagnole.

La conduzione dell’evento sarà affidata a Catia Massari. Durante la serata, saranno offerti anche momenti conviviali con vino e ciambella, accompagnando il pubblico in un’esperienza autentica di musica e tradizione popolare.

L’ingresso è libero e gratuito. Il programma della Dolce Estate è soggetto a possibili variazioni, con aggiornamenti disponibili sulle pagine Facebook e Instagram di SavignanoViva.

La rassegna è promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone con il supporto di VisitRomagna Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.