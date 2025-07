Savignano sul Rubicone, grande successo per la Seconda Giornata Gridelliana: “Nel 2026 si parlerà di piazza”

Temi attuali, relatori autorevoli e un pubblico partecipe: la Seconda Giornata Gridelliana, svoltasi venerdì 27 giugno in Piazza del Torricino, si è confermata un appuntamento culturale di grande valore. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Sergio Gridelli, ha proposto un pomeriggio di riflessione profonda e pratica sulla consapevolezza digitale, con una formula vincente che ha coinvolto oltre cento partecipanti presenti per l’intera durata dell’evento, dalle 18 fino alle 23.

Al centro dell’incontro, questioni concrete che toccano la vita quotidiana: cyberbullismo, uso dello smartphone a scuola, adescamenti online, recupero dati digitali, e dark web. Argomenti trattati con chiarezza e competenza da Sara Magnoli, giornalista e scrittrice (autrice del libro Dark Web), Elvis Mazzoni, psicologo e docente universitario, le informatiche forensi Maria Pia Izzo ed Eva Balzarotti, e il filosofo e performer Rick DuFer, che ha concluso la serata con un intervento ispirato alle parole di Sergio Gridelli.

Il bilancio, come ha sottolineato Cesare Gridelli, presidente dell’associazione, “non è fatto solo di numeri, ma soprattutto di scoperte, in un ambito sempre più cruciale per la vita sociale e culturale”. Anche il coordinatore dell’iniziativa, Luca Menegatti, si è detto pienamente soddisfatto: “La risposta del pubblico è stata entusiasta, in particolare per la performance serale. Il format funziona e sarà certamente mantenuto e migliorato per le prossime edizioni”.

Proprio Menegatti ha anticipato il tema della prossima edizione 2026: la “piazza”, sia nel suo significato fisico che digitale, come luogo di dialogo, democrazia e comunicazione.

Intanto, per dare continuità all’impegno culturale, l’Associazione Sergio Gridelli e il Centro per i Diritti del Malato Natale Bolognesi hanno deciso di donare copie dei libri dei relatori alle biblioteche scolastiche e comunali del territorio. “Un gesto concreto per trasformare la comunicazione in conoscenza e cultura”, ha affermato Menegatti.

Il percorso 2025 non si conclude qui. Dopo il successo estivo, è già fissato per il 20 ottobre il meeting autunnale, con Mauro Ozenda, esperto di educazione digitale. L’incontro sarà doppio: la mattina con gli studenti dell’Istituto Superiore “Marie Curie”, la sera, alla Sala Allende, con lo spettacolo Il Pulsante | Intelligenza artificiale, web e social, tratto dal testo di Luca Botturi, interpretato da Andrea Carabelli.

Le Giornate Gridelliane si confermano così un laboratorio vivo e necessario per comprendere il presente e costruire consapevolmente il futuro.