Savignano sul Rubicone: il Consiglio Comunale convocato per l’11 giugno. In agenda DUP, bilancio, PRU2 e interrogazioni su giovani, viabilità e Palestina

Il Presidente del Consiglio Comunale Sefora Fabbri ha firmato la determinazione n. 5 del 5 giugno 2025, con la quale convoca ufficialmente il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 21:00 presso l’Aula Consiliare del Municipio, in Piazza Borghesi n. 9.

Qualora non venisse raggiunto il quorum strutturale, è già prevista una seconda convocazione per giovedì 12 giugno alla stessa ora. Come da consuetudine, la seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Comune: Savignano sul Rubicone Online

Ordine del Giorno ricco e articolato

All’ordine del giorno figurano 14 punti, che toccano temi di programmazione, bilancio, urbanistica, regolamenti, diritti umani e interrogazioni puntuali su viabilità, parcheggi, giovani e sostenibilità.

Di seguito i principali punti:

Comunicazioni del Sindaco e/o del Presidente del Consiglio Approvazione del verbale della seduta del 29 aprile 2025 Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 con applicazione dell’avanzo 2024 e aggiornamento finanziario del DUP

(Relazioni affidate all’Assessora Castagnoli) Accordo di Programma “PRU2 Valle Ferrovia”: si discuterà l’assenso alla conclusione dell’accordo sottoscritto nel 2009 tra Comune, Provincia e Unione Rubicone e Mare

(Relazione dell’Assessore Morara) Modifica al Regolamento sulla cittadinanza onoraria

(Relazione del Sindaco) Ordine del giorno su “Fratellanza Umana” promosso da ANCI e Fondazione Fratelli Tutti

(Relazione del Consigliere Amadori) Consulta dei Giovani: interrogazione sulla sua eventuale creazione

(Cons. Guiduzzi) Parcheggi in Piazza Montanari: interrogazione su nuovi spazi e ampliamenti

(Cons. Sarti) Viabilità di Piazza Giovanni XXIII: discussione su una mozione specifica

(Cons. Sarti) Finanziamenti per attività socioeducative 2025: stato di partecipazione del Comune

(Cons. Montemaggi) Mozione sulla situazione in Palestina: proposta per “rompere il silenzio di fronte all’atrocità”

(Cons. Amadori) Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): interrogazione sul progetto a Cà Antonioli

(Cons. Magnani) Sicurezza in Via Sogliano: attenzione al transito scolastico presso la scuola “Ilario Fioravanti”

(Cons. Palermo)

L’ordine del giorno evidenzia un equilibrio tra atti amministrativi cruciali per la gestione finanziaria e urbanistica del Comune, e temi civili e sociali di forte sensibilità politica e culturale, che si preannunciano fonte di confronto vivace tra le diverse forze consiliari.

I cittadini interessati potranno seguire i lavori in streaming, mentre i Consiglieri sono ufficialmente invitati a partecipare per dare corso alla seduta deliberativa.