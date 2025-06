Savignano sul Rubicone, in piazza Borghesi domani si raccontano le guaritrici della Romagna

Prende il via giovedì 19 giugno alle ore 21 in piazza Borghesi la rassegna culturale “A pesca di cultura. La cultura pesca in piazza”, parte integrante del cartellone estivo Dolce Estate.

Ad aprire il ciclo di incontri sarà l’evento intitolato “Le donne guaritrici della Romagna, le Azdore, le Segnatrici”, condotto da Catia Massari, che guiderà il pubblico alla scoperta di saperi antichi e figure femminili protagoniste della tradizione popolare romagnola.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Il Richiamo in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone, e rientra nel programma sostenuto da VisitRomagna – Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.

La partecipazione è libera e gratuita. Eventuali aggiornamenti e modifiche al calendario saranno comunicati tramite i canali social ufficiali SavignanoViva (Facebook e Instagram).

Un viaggio tra storie, memorie e tradizioni, per riscoprire l’identità culturale della Romagna attraverso le voci e i saperi delle sue donne.