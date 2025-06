Savignano sul Rubicone, in scooter ubriaco con una bambina di 7 anni senza casco: scatta la denuncia

Un pomeriggio d’estate che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è concluso con una denuncia e il ritiro immediato della patente. Ieri, domenica 29 giugno, in zona mare, la Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare ha fermato un uomo di 46 anni alla guida di un motorino con a bordo la nipotina di appena 7 anni, priva del casco obbligatorio.

Alla vista degli agenti, l’anomalia è apparsa subito evidente: una bambina trasportata senza dispositivi di protezione e un adulto alla guida in condizioni visibilmente alterate. Il conducente, residente in provincia di Modena, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, comportamento che – secondo la normativa vigente – comporta sanzioni immediate.

Gli agenti hanno quindi proceduto a deferirlo all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con aggravante del trasporto di minore, applicando il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo. Fortunatamente, nel frattempo è giunto sul posto il padre della bambina, al quale è stata immediatamente affidata in sicurezza.

L’episodio solleva ancora una volta l’allarme sull’irresponsabilità alla guida, soprattutto quando a farne le spese possono essere dei minori. La prontezza dell’intervento degli agenti ha evitato conseguenze ben più gravi.