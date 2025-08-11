Savignano sul Rubicone, incidente costato i due arti inferiori ad un 79enne in Apecar: tasso alcolemico a 3.79 mg/l per l’automobilista coinvolto

A pochi giorni dall’incidente che ha segnato la vita di un 79enne coinvolto in uno scontro a Savignano sul Rubicone, arriva un dato choc che getta nuova luce sulla dinamica: il conducente dell’auto, un 31enne del posto, guidava con un tasso alcolico pari a 3,79 mg/l, oltre sette volte il limite consentito dalla legge di 0,50 mg/l.

L’impatto, avvenuto lunedì scorso, ha avuto conseguenze drammatiche per l’anziano alla guida di un’Apecar, ora ricoverato in prognosi riservata al ‘Bufalini’ di Cesena, dove gli sono state amputate entrambe le gambe sotto il ginocchio, sono state riscontrate tre fratture al femore e ha perso la vista da un occhio.

La patente del 31enne è stata ritirata dalla Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare, che continua a ricostruire la dinamica dell’incidente grazie anche a testimonianze oculari e alle immagini di videosorveglianza.

Leggi anche: