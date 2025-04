Savignano sul Rubicone: la Biblioteca comunale in lizza per il concorso nazionale Art Bonus 2025

La Biblioteca comunale di Palazzo Vendemini a Savignano sul Rubicone è stata selezionata per partecipare alla 9ª edizione del Concorso Art Bonus, promosso dal Ministero della Cultura, Ales Spa e Promo PA Fondazione LuBeC, volto a diffondere la conoscenza e il valore dell’iniziativa Art Bonus in Italia.

Il progetto candidato è quello legato al SI Fest 2023, storica rassegna dedicata alla fotografia, che grazie all’Art Bonus ha potuto contare sul sostegno concreto di tre importanti realtà del territorio: Romagna Acque, Romagnabanca Credito Cooperativo e Unica Reti.

Come votare

Per supportare il progetto savignanese e contribuire a farlo diventare “Progetto Art Bonus dell’anno 2025”, è possibile votare fino al 14 aprile accedendo alla sezione “Notizie” del sito del Comune:

www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

Il voto è gratuito e non richiede registrazione: un gesto semplice e immediato per sostenere la cultura e valorizzare le eccellenze locali.

Un riconoscimento per mecenati e territorio

Il concorso Art Bonus premia il lavoro di enti, cittadini e imprese che, attraverso donazioni fiscalmente agevolate, contribuiscono alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Su circa 400 progetti ammessi nel 2025, quello della Biblioteca di Savignano è tra i selezionati, segno dell’alta qualità dell’iniziativa.

Il progetto vincitore riceverà un riconoscimento simbolico: una targa di ringraziamento che verrà consegnata pubblicamente alla presenza di autorità istituzionali, beneficiari e mecenati.

Un’occasione per tutti

Cittadini, amici e sostenitori della Biblioteca sono invitati a partecipare al voto: è un modo concreto per esprimere riconoscenza verso le istituzioni culturali del proprio territorio e per condividere il valore della cultura come bene comune.