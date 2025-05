Savignano sul Rubicone: laboratorio di mosaico per adulti con esperte da Ravenna al Museo del Compito

Domani, sabato 17 maggio, alle ore 14:30, il Museo Archeologico del Compito di Savignano sul Rubicone ospita un laboratorio di mosaico rivolto agli adulti, guidato dalle mosaiciste professioniste Elisa Brighi ed Evelina Garoni, direttamente da Dimensione Mosaico di Ravenna. L’iniziativa fa parte di Archeomaggio, la rassegna dedicata all’archeologia che anima il museo per tutto il mese di maggio con attività pensate per tutte le età.

Il laboratorio, ad accesso libero ma con prenotazione obbligatoria, rappresenta un’opportunità unica per immergersi nell’arte del mosaico e sperimentare le tecniche artigianali di questa antica arte, accompagnati da esperte del settore.

Nel corso del mese, il Museo del Compito propone anche altre attività: per i più piccoli, la tradizionale “Notte al Museo” il 24 maggio con laboratori, cinema e colazione insieme, mentre sabato 31 maggio si terrà un laboratorio di pittura rupestre con colori naturali. Per gli adulti, oltre al mosaico, domenica 25 maggio è in programma un laboratorio di ceramica in collaborazione con Silvia Orlandi.

Per partecipare è necessario prenotare telefonando al numero 335 6286338; non saranno considerate prenotazioni via sms o WhatsApp. Il progetto è realizzato dalla Cooperativa Koinè con il sostegno del Comune di Savignano sul Rubicone.