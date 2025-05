Savignano sul Rubicone lancia il progetto di controllo di vicinato: otto incontri nei quartieri per coinvolgere i cittadini

Parte a Savignano sul Rubicone un nuovo progetto di controllo di vicinato, uno strumento di prevenzione della criminalità che punta a coinvolgere attivamente i cittadini nella sicurezza del proprio territorio.

L’Amministrazione Comunale, con l’assessora alla Sicurezza Roberta Armuzzi e il comandante della Polizia locale Alessandro Scarpellini, ha organizzato una serie di otto incontri pubblici, in collaborazione con le Consulte di quartiere, per presentare e condividere il progetto con la comunità.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 22 maggio alle ore 20:30 presso la Sala Allende in Corso Vendemini 18, nel quartiere Rio Salto Castelvecchio. Seguiranno altre tappe nei quartieri Cesare (26 maggio), Capanni (4 giugno), Fiumicino (17 giugno), Bastia (23 giugno), Valle Ferrovia (3 luglio), San Giovanni (8 luglio) e Centro (15 luglio).

«Il controllo di vicinato – spiega l’assessora Armuzzi – si basa sulla partecipazione attiva dei residenti di una zona, che collaborano tra loro e con le forze di Polizia locali e statali per aumentare la sicurezza sul territorio. Si crea così una rete di osservazione diffusa, semplice e a basso rischio, che contribuisce anche a rafforzare il senso di comunità e la solidarietà tra cittadini. Questo impegno collettivo è fondamentale per garantire un ambiente più sicuro per tutti».

La partecipazione agli incontri è aperta a tutti i cittadini interessati a conoscere e contribuire a questo importante progetto di sicurezza urbana.