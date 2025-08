Savignano sul Rubicone, martedì 5 agosto l’inaugurazione del Parco di Valle Ferrovia con aperitivo a cura dell’Avis

Sarà una festa all’insegna della convivialità e della partecipazione quella in programma martedì 5 agosto alle 18.30 per l’inaugurazione del Parco di Valle Ferrovia, un nuovo spazio verde dedicato ai cittadini e alla socialità.

L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, vedrà la partecipazione del sindaco Nicola Dellapasqua, della vicesindaca Stefania Morara, della consigliera regionale Francesca Lucchi, oltre ai rappresentanti della Consulta di quartiere e delle associazioni del tempo libero e sportive attive sul territorio.

A rendere ancora più accogliente il momento inaugurale sarà l’Aperitivo offerto da Avis, che curerà un piccolo rinfresco per i presenti, favorendo l’atmosfera informale e il coinvolgimento della cittadinanza.

L’invito è rivolto a tutti i residenti e alle famiglie del quartiere: un’occasione per scoprire e vivere il nuovo parco, pensato come spazio di aggregazione e benessere per tutta la comunità.