Savignano sul Rubicone: mercoledì 20 alla Dolce Estate le risate con Francesco Gobbi

    Continua con grande successo di pubblico la rassegna “Un fiòm ad sbaracarèdi”, nell’ambito della Dolce Estate di Savignano sul Rubicone.

    Mercoledì 20 agosto, a Borgo San Rocco in via Matteotti, sarà protagonista Francesco Gobbi, con il suo spettacolo in dialetto romagnolo intitolato “S a vlì sol rid… Ridì pù!”, promettendo una serata all’insegna del divertimento. Sul palco con Gobbi (voce e batteria) ci saranno Roberto Pieri al sassofono e Iacopo Raggi alla tastiera. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21:15, con ingresso libero e gratuito.

    Si ricorda che il programma della Dolce Estate può subire variazioni: aggiornamenti e informazioni saranno disponibili sulle pagine social Facebook e Instagram SavignanoViva.

    La rassegna è promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone, con il supporto di VisitRomagna – Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.

