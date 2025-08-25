Savignano sul Rubicone, mercoledì 27 agosto Sergio Casabianca porta il cabaret in Borgo San Rocco

Torna l’appuntamento con “Un fiòm ad sbaracarèdi”, nell’ambito della rassegna La Dolce Estate di Savignano sul Rubicone. Dopo il rinvio dello spettacolo di Francesco Gobbi a causa del maltempo, mercoledì 27 agosto sarà Sergio Casabianca a salire sul palco con il suo cabaret “Fritti mistici. Un cabaret del mio meglio… secondo me”.

L’evento si terrà a Borgo San Rocco, con inizio alle 21:15, e sarà ad ingresso libero e gratuito. Gli organizzatori ricordano che il programma della rassegna può subire modifiche; eventuali aggiornamenti saranno disponibili sulle pagine social Facebook e Instagram SavignanoViva.

La Dolce Estate è promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone, con il supporto di VisitRomagna – Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley, confermando un calendario estivo ricco di appuntamenti culturali e di intrattenimento per cittadini e turisti.