Savignano sul Rubicone, pacchi “misteriosi” in vendita al Romagna Shopping Valley…

Un’esperienza di acquisto fuori dal comune si prepara a fare tappa a Savignano Mare. A partire da lunedì 21 luglio fino a domenica 27 luglio, il Romagna Shopping Valley ospiterà un originale pop-up store che trasformerà l’Ingresso 3 del centro commerciale in un’autentica caccia al tesoro: protagonisti assoluti, dieci tonnellate di pacchi smarriti.

Si tratta di colli mai consegnati o mai reclamati dai destinatari, recuperati da King Colis, una startup francese specializzata nel dare una seconda vita agli ordini dispersi della logistica e-commerce. Il contenuto resta segreto fino al momento dell’acquisto, ed è proprio questo il cuore del gioco: chi acquista non sa cosa c’è dentro.

I pacchi vengono venduti a peso, e l’acquirente ha dieci minuti per scegliere quelli che desidera tra quelli disponibili. Due le fasce di prezzo: standard, a 1,99 euro ogni 100 grammi, e premium, a 2,79 euro ogni 100 grammi.

All’interno si può trovare davvero di tutto: articoli di uso quotidiano, prodotti di bellezza, abbigliamento, calzature, piccoli accessori di lusso, gadget tecnologici e persino videogiochi. Un acquisto al buio, ma con il fascino dell’imprevisto e dell’affare.

King Colis ha già toccato diverse città italiane, attirando oltre 100 mila visitatori e vendendo più di 105 tonnellate di pacchi dimenticati. Il progetto si inserisce all’interno di un modello di economia circolare, con l’obiettivo di ridurre lo spreco e dare una nuova destinazione a prodotti destinati altrimenti alla distruzione.

Secondo la startup, ogni anno in Europa milioni di spedizioni vanno perse a causa di errori di indirizzo o problemi logistici. In passato, questi pacchi venivano distrutti dopo il rimborso. Oggi, invece, vengono recuperati e reimmessi sul mercato grazie a iniziative come questa.

Chi è in cerca di emozioni, curiosità o semplicemente di un buon affare, potrà mettere alla prova la propria fortuna dal 21 al 27 luglio, ogni giorno dalle 10 alle 20. La sorpresa, in questo caso, non è un rischio: è il vero valore dell’esperienza.