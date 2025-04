Savignano sul Rubicone, Pasqua in biblioteca tra letture e uova a sorpresa

Letture e laboratori pasquali in Biblioteca. È la proposta del Comune di Savignano sul Rubicone e della Biblioteca Comunale per la Pasqua che si avvicina.

Due gli appuntamenti promossi in collaborazione con la cooperativa Koiné e con Nati per leggere. Martedì 15 aprile alle 16,30 l’invito è per i bambini da 0 e 6 anni con Vi racconto una storia, letture a bassa voce a cura dei volontari di Nati per leggere.



Il giorno dopo, mercoledì 16 aprile, l’appuntamento è dedicato ai bambini della scuola primaria con Uova di Pasqua….La sorpresa è in natura!, lettura e laboratorio grafico per bambini, a cura di Laura Minotti.

La prenotazione alle iniziative è obbligatoria al numero 333.3238121.

