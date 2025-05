Savignano sul Rubicone, sabato torna Vita Balera: laboratori, cena sul Ponte Romano e dj set sotto le stelle

Dopo il successo delle prime due serate, sabato 17 maggio torna l’appuntamento con Vita Balera, il festival di paese che anima il cuore storico di Savignano tra via Mura e il suggestivo Ponte Romano. In programma una giornata ricca di attività gratuite all’aperto, tra laboratori artigianali, mercatini, cena condivisa e musica dal vivo fino a tarda notte.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Echo ETS con il patrocinio del Comune, ha già visto una grande partecipazione nei precedenti appuntamenti di aprile e inizio maggio. Anche per questa terza serata si prevede una forte affluenza, grazie a un programma che coniuga tradizione, creatività e socialità.

Un pomeriggio da vivere all’aperto: laboratori, benessere e artigianato

Il programma prenderà il via alle 17:00 con l’apertura dei laboratori manuali, tutti a ingresso libero. Tra le proposte più attese:

La preparazione della piadina sulle storiche teglie in terracotta di Montetiffi, un viaggio nei sapori autentici della Romagna;

Una sessione di meditazione a piedi scalzi , condotta da Gregorio Carlini con l’accompagnamento delle campane tibetane;

Un workshop di cosmetica naturale , dove l’erborista Simona Tramonti guiderà i partecipanti nella creazione di scrub personalizzati, utilizzando ingredienti semplici e vegetali;

Un laboratorio continuativo a tema cera d’api, in cui si imparerà a realizzare candele artigianali grazie all’esperienza de “L’ape Lara”.

In parallelo, sempre dalle 17:00, sarà attivo l’Emporio Bislacco, punto di riferimento per l’aperitivo e fulcro dei mercatini di artigianato artistico e vintage, con creazioni uniche, illustrazioni, abbigliamento, oggetti in ceramica e prodotti naturali.

Cena sul Ponte Romano: gusto, territorio e relazioni

Alle 20:00 si terrà la tradizionale cena sul Ponte Romano, con prenotazione obbligatoria. A curarla sarà l’Osteria della Balera, che proporrà un doppio menù fisso, uno tradizionale e uno vegetariano, in collaborazione con produttori locali come il forno Demetra di Longiano e l’azienda vinicola biologica Podere dell’Angelo di Rimini. La scenografia sarà curata da Antea Luce per l’illuminazione e da Casa Blumen per le decorazioni floreali, rendendo la tavolata un momento conviviale dal forte impatto visivo ed emotivo.

La notte si accende con La Condensa

La colonna sonora della serata sarà affidata allo staff de La Condensa, che dalle 18:00 accompagnerà l’aperitivo con un primo set musicale e tornerà alle 22:00 per il dj set notturno, trasformando via Mura in una pista a cielo aperto. Il party proseguirà fino all’1:30 di notte, offrendo ritmi e vibrazioni perfetti per concludere la giornata sotto le stelle.

Gadget, arte e comunità

Durante l’intera serata sarà presente anche il banchetto ufficiale di Vita Balera, dove sarà possibile acquistare gadget realizzati in collaborazione con artisti locali: dalle illustrazioni firmate da Filippo Ghetti alle tazzine e posaceneri dipinti a mano da Valentina Tramonti, nuove proposte che arricchiscono l’identità visiva del festival.

Vita Balera si conferma così non solo come evento culturale, ma come esperienza comunitaria capace di riunire generazioni diverse attorno a valori condivisi: radici, creatività, lentezza e partecipazione.