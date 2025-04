Savignano sul Rubicone, serata sulla Uno Bianca: dalla strage alla giustizia con Paci, Baglioni e Micucci

enerdì 11 aprile, alle ore 21, la Sala Allende di Savignano sul Rubicone ospiterà un incontro pubblico dal titolo “Uno Bianca – dalla strage alla giustizia”, promosso dalla Consulta del quartiere Centro con il patrocinio del Comune. Una serata per tornare a riflettere su uno dei capitoli più drammatici della storia criminale italiana, che ha lasciato un segno indelebile in Romagna e nel Paese.

Un dialogo per non dimenticare

L’incontro vedrà la partecipazione di figure chiave che hanno vissuto in prima linea le indagini e i processi legati alla banda della Uno Bianca: Daniele Paci, Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini; Luciano Baglioni, ex Sostituto Commissario della Polizia di Stato; e Nazzareno Micucci, carabiniere del pool investigativo. A moderare l’incontro sarà la giornalista Patrizia Lanzetti.

Un’occasione di memoria e confronto

L’evento rappresenta un’occasione di approfondimento e testimonianza per capire meglio le dinamiche di una vicenda che ha profondamente segnato la società civile. Il contributo degli ospiti permetterà di gettare nuova luce sui fatti e di offrire spunti di riflessione sui temi della legalità e della giustizia.

Dettagli dell’evento

L’appuntamento è per venerdì 11 aprile, alle 21, presso la Sala Allende in corso Vendemini 18. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Una serata pensata per mantenere viva la memoria e per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del presidio civile contro ogni forma di criminalità.