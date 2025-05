Savignano sul Rubicone si colora per la solidarietà: la Fiera di Primavera sostiene il Burundi

Torna in piazza con la sua 16ª edizione la Fiera di Primavera, una giornata di festa, solidarietà e protagonismo giovanile che animerà piazza Borghesi e piazza Faberi dalle 10 alle 18. L’edizione 2025 si inserisce in un progetto dal respiro internazionale dal titolo “Acqua fonte di vita e sviluppo a Cibitoke – Burundi”, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con AMU – Azione per un Mondo Unito.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso formativo e di sensibilizzazione sui diritti umani, incentrato in particolare sull’accesso all’acqua, sull’igiene e sulla salute, temi vitali soprattutto per le comunità del Sud del mondo. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto al progetto in Burundi.

I protagonisti? I ragazzi e la “Cultura del Dare”

Cuore pulsante della manifestazione saranno bambini e ragazzi, che trasformeranno le due piazze centrali in un vivace mercatino dove verranno venduti oggetti realizzati o donati da loro. Non solo: i giovani daranno vita a spettacoli, giochi, letture e racconti, condividendo anche le esperienze vissute durante la preparazione dell’evento.

Il filo conduttore sarà la “Regola d’oro”: “Fa’ agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”, un principio universale presente in tutte le religioni e culture, e proposto come fondamento di ogni azione.

Un minuto per la pace e un’intera comunità in cammino

Alle ore 12:00 tutti i partecipanti si fermeranno per un simbolico “Time-Out”: un minuto di silenzio per invocare la pace nel mondo, gesto semplice ma potente per ricordare che ogni cambiamento inizia dalla consapevolezza.

L’evento è organizzato da Focolari Romagna APS in collaborazione con le amministrazioni comunali di Savignano e San Mauro Pascoli, le scuole del territorio, le parrocchie, l’Associazione Genitori “A scuola con Cesare”, l’Asilo Infantile Vittorio Emanuele, e con la partecipazione attiva di genitori e insegnanti. Presenti anche gli stand dell’Avis e della Pubblica Assistenza del Rubicone, oltre a uno stand gastronomico gestito dai genitori.

Preghiera interreligiosa e musica per la vigilia

In preparazione alla fiera, sabato 10 maggio alle 18 a San Mauro Pascoli presso il Centro Giovani, si terrà un momento di preghiera interreligiosa per la pace con la partecipazione di un sacerdote e un imam. A seguire, cena al sacco e concerto della giovane band AsOne, in arrivo dal nord Italia.