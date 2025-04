Savignano sul Rubicone, sicurezza e truffe agli anziani: i Carabinieri incontrano i cittadini

Un momento di confronto diretto tra istituzioni e cittadini per parlare di sicurezza pubblica e di prevenzione delle truffe, soprattutto quelle rivolte alle fasce più vulnerabili, come gli anziani. È questo il cuore dell’incontro promosso per giovedì 17 aprile, alle ore 20.30, nella Sala Galeffi al secondo piano del municipio in piazza Borghesi 9, a cura della Consulta del Quartiere Centro.

All’appuntamento saranno presenti il luogotenente Salvatore Pagano, comandante della Stazione dei Carabinieri di Savignano sul Rubicone, e rappresentanti dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, con un invito particolare rivolto ai residenti del centro storico.

Durante l’incontro verranno forniti consigli pratici e strumenti di prevenzione per riconoscere e difendersi da tentativi di raggiro, furti o truffe, fenomeni purtroppo in crescita anche nei piccoli centri. La presenza degli operatori dell’Arma sarà inoltre occasione per porre domande, segnalare criticità o richiedere indicazioni su situazioni specifiche.

L’incontro si inserisce in un ciclo di appuntamenti che i Carabinieri, in sinergia con l’Amministrazione comunale e le Consulte di Quartiere, stanno organizzando per rafforzare il senso di sicurezza collettiva e promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi legati alla criminalità di prossimità.