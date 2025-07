Savignano sul Rubicone, ubriaco abbatte una staccionata: palo sfonda il parabrezza, illeso per miracolo

Un incidente dai contorni drammatici, che solo per puro caso non si è trasformato in tragedia, si è verificato nella notte tra martedì 29 e ieri, mercoledì 30 luglio, a San Giovanni in Compito, frazione di Savignano sul Rubicone. Una Fiat Punto lanciata fuori controllo ha abbattuto circa venti metri di staccionata, finendo la sua corsa con un palo in legno conficcato nel parabrezza, a pochi centimetri dalla testa del conducente.

Alla guida dell’auto un uomo di 48 anni, residente nella zona, che guidava con la patente già sospesa e un tasso alcolemico pari a 3,15 g/l, più di sei volte oltre il limite consentito. L’auto stessa era già sotto sequestro, in quanto coinvolta in una precedente violazione per guida in stato di ebbrezza. Nonostante la violenta dinamica dello schianto, l’uomo è rimasto illeso, ma sarà nuovamente denunciato, stavolta con aggravanti: l’orario notturno e l’avere provocato un incidente stradale.

L’intervento è avvenuto nel contesto di un controllo straordinario del territorio condotto dalla polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, con il supporto di una pattuglia della polizia locale di Cesena. Gli agenti, secondo quanto riferito in una nota ufficiale, hanno sottolineato come solo la fortuna abbia evitato il peggio: il palo della staccionata, penetrato nell’abitacolo dopo aver sfondato il parabrezza, ha mancato il conducente per pochi centimetri.

Oggi, giovedì 31 luglio, potrebbe sopraggiungere la formalizzazione della revoca definitiva della patente e la confisca del veicolo. Intanto, l’episodio riaccende l’attenzione sulle gravi conseguenze della guida in stato di ebbrezza, soprattutto in orario notturno, dove i margini di rischio aumentano esponenzialmente.