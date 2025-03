Savignano. Tornano le visite guidate in comune. Al via le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Savignano sul Rubicone (FC), 28 marzo 2025 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi entra in piena attività. Tra le iniziative promosse tornano le visite guidate in Comune a cura degli amministratori.

Ieri, venerdì 28 marzo, il primo appuntamento in calendario, dalle 8,30 alle 9,45, era con i 27 alunni della 1G della scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare”, classe di cui fa parte la Sindaca dei Ragazzi Zoia Dybeli. La visita è stata condotta dalla presidente del Consiglio Comunale Sefora Fabbri e dal Consigliere comunale Andrea Guiduzzi.

Il percorso all’interno della residenza municipale è iniziato dall’Urp per toccare gli uffici Edilizia privata, Lavori pubblici, Scuola e Ragioneria e in Sala Galeffi. Quindi i giovani studenti sono stati accolti dal sindaco Nicola Dellapasqua che li ha ricevuti nel suo ufficio spiegando loro i simboli ospitati dal primo cittadino nella sua base di lavoro. “Il tricolore, la bandiera europea, il gonfalone del Comune di Savignano sul Rubicone e la fotografia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – ha detto il sindaco Dellapasqua – sono i riferimenti del mio lavoro quotidiano. Il caposaldo di tutto questo è rappresentato dalla nostra Costituzione che trovate esposta nella sala del Consiglio Comunale”.

Il percorso è poi continuato in nella Sala della Giunta per concludersi proprio sugli scranni della sala del Consiglio.

“È stato bello vedere i ragazzi stupirsi mano a mano che proseguiva il racconto di come funziona la macchina del Comune – commenta la presidente del Consiglio Comunale Sefora Fabbri -. Abbiamo potuto seguire il cammino di una ipotetica segnalazione, dal suo arrivo al Protocollo fino alla scrivania dell’impiegato comunale che di fatto la prenderà in carico. Per i ragazzi. Tante le domande e le curiosità suscitate e anche le emozioni. Molti di loro hanno espresso il desiderio di tornare, magari da adulti, a lavorare in Comune”.

La prossima visita è fissata per venerdì 4 aprile dalle 9 alle 10, con la5A e la 5B della scuola primaria “Dante Alighieri”. Il 16 aprile invece è programmata la seconda seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi.All’ordine del giorno la presentazione e il voto dei programmi delle Commissioni Sport e tempo libero, Cittadinanza attiva e Solidarietà,Scuola e cultura e Ambiente.